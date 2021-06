14-Jähriger unter Drogen und ohne Führerschein auf Roller unterwegs

Weinheim. Ein 14-jähiger Junge wurde am Freitagabend (04.06.) in Weinheim von der Polizei beim Rollerfahren ohne Fahrerlaubnis, aber unter Drogeneinfluss festgestellt. Eigentlich sollte der Jugendliche, der auf einem von der Bertleinsbrücke verlängerten Feldweg unterwegs war, nur deshalb angehalten werden, um ihn als Zeuge zu einem Unfall zu befragen, der sich in der Nähe ereignet haben soll. Der Jugendliche drehte jedoch den "Gashahn" seines Rollers auf und brauste davon. Er wurde schnell eingeholt und konnte von der Beifahrerseite des Streifenwagens heraus zum Anhalten bewogen werden.

Weshalb er vor der Polizei geflüchtet war, war schnell klar: Er hatte offenbar Marihuana geraucht und keinen Führerschein. Um die Drogenbeeinflussung festzustellen, wurde eine Blutentnahme im Beisein eines Elternteils durchgeführt. Anschließend durfte der Jugendliche wieder gehen.