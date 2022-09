14-jähriger Radfahrer in Viernheim von Auto angefahren

Viernheim. Am Donnerstag (29.) um 19.20 Uhr ist es im Einmündungsbereich Adolf-Kolping-Straße / Max-Born-Straße in Viernheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer und einem 14-Jährigen Fahrradfahrer aus Viernheim gekommen. Der Fahrradfahrer erlitt durch Zusammenstoß leichte Prellungen am rechten Knie, wie die Polizei berichtet. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter der 06206 / 94400 entgegen.

