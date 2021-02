  14-Jähriger nach Einbruchsversuch festgenommen / Mehrere Straftaten

Darmstadt-Dieburg. Ein 14 Jahre alter Junge und sein noch unbekannter Begleiter hatten am Donnerstagnachmittag (25.2.) nichts Gutes im Sinn, als sie in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) mit einem Hammer die Scheibe eines Gartenhauses einschlugen. Gegen 13 Uhr wurde der Junge bei dem Einbruchsversuch auf dem Gelände einer Kleingartenanlage in der Amtsgasse von einem Zeugen auf frischer Tat ertappt und beherzt angesprochen. Hierauf ergriff das kriminelle Duo die Flucht. Der Junge aus Babenhausen konnte jedoch von dem hinterhereilenden 53-jährigen Zeugen eingeholt und bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten festgehalten werden. Dabei beleidigte und bedrohte der Junge fortwährend seinen Verfolger und schlug ihm zudem mit einer Metallplatte auf den Kopf. Nur weil der Mann einen Fahrradhelm trug, wurde er dabei nicht verletzt. Die eintreffenden Beamten nahmen den 14- Jährigen fest und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgte die Anzeigenaufnahme mit der Einleitung gleich mehrerer Strafverfahren. Der junge Babenhausener wird sich jetzt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des versuchten

Einbruchs verantworten müssen.

Die Ermittlungen zu seinem flüchtenden Begleiter dauern derzeit an. Er wurde als etwa 14 bis 20 Jahre alt und circa 1,50 bis 1,60 Meter groß beschrieben. Seine Statur wurde als schlank wahrgenommen. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einem weißen T-Shirt, getragen über einer dunklen Jogginghose, bekleidet.

Hinweise, die Aufschluss über die Identität des Komplizen geben könnten, werden von der ermittelnden Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.