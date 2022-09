14-Jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Pfungstadt. Am frühen Nachmittag des 20.09. ereignete sich in der Zieglerstraße in Pfungstadt ein Verkehrsunfall zwischen einer 14-jährigen Fahrradfahrerin und einem 26-jährigen Fahrzeugführer eines Klein-Lkw. Die junge Radfahrerin befand sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem Kleinlastkraftwagen, welcher in die Rügnerstraße einbiegen wollte. Hierbei fuhr die Radfahrerin aus noch bislang ungeklärter Ursache auf den Klein-Lkw auf. Durch den Zusammenstoß stürzte sie zu Boden und zog sich nach ersten Einschätzungen eine Fraktur des linken Beines zu. Die Radfahrerin wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

