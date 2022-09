Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel 14 Bands in der Heppenheimer Altstadt beim Kneipenfestival "Heppening"

Nach der erfolgreichen Premiere im Herbst 2019 findet am Sonntag, 2. Oktober, in der Heppenheimer Altstadt die zweite Auflage des Musik- und Kneipenfestivals „Heppening" statt. Zu erleben sind 14 Bands an elf Schauplätzen.