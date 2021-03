  1342 neue Corona-Fälle in Hessen registriert

Coronavirus. Binnen 24 Stunden sind in Hessen weitere 1342 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 03.09 Uhr) vom Mittwoch hervorgeht. Damit steigt die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie insgesamt auf 208 137. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich am Mittwoch um 16 auf 6198.

Landesweit lag die Inzidenz bei 118,4. Dieser Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner wieder. Am Mittwoch vor einer Woche lag die Inzidenz hessenweit bei 93,4.

Die höchste Inzidenz in Hessen wies mit einem Wert von 248,5 der Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf. Auch die Stadt Offenbach lag mit einer Inzidenz von 204,9 über der Marke von 200. In insgesamt elf Städten und Landkreisen in Hessen lag die Inzidenz am Mittwoch unter 100. Am niedrigsten war der Wert mit 66,8 im Rheingau-Taunus-Kreis.