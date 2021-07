13 neue Corona-Fälle im Kreis

Bergstraße/Wiesbaden. Das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie hat im Kreis Bergstraße am Wochenende wieder deutlich an Fahrt gewonnen. Nach einer längeren Zeitspanne mit nur wenigen Neuinfektionen wurden alleine am Samstag elf neue Fälle bekannt. Landrat Christian Engelhardt meldete außerdem gestern zwei weitere Fälle. Zehn der 13 Infektionen wurden in Fürth gemeldet. Im Weschnitztal waren bereits zum Wochenende hin im Umfeld einer Schule zwei neue Erkrankungen festgestellt worden.

Zu den Hintergründen der neuen Fälle machte der Landrat keine Angaben. Ob öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten betroffen sind, wurde auch nicht bekannt.

Keine neuen Todesfälle

Die Inzidenz stiegt durch die neuen Fälle deutlich an, von 4,1 am Freitag auf 8,9 gestern. Heute wird der Wert allerdings wieder etwas fallen.

Neue Todesfälle wurden am Wochenende nicht gemeldet. Im Kreis liegen drei Corona-Patienten im Krankenhaus, zwei davon auf der Intensivstation.

Die Inzidenz in Hessen lag gestern bei 8,0. Am Wochenende waren 187 neue Infektionen gemeldet worden, vier Menschen starben. 82 Patienten werden nach Angaben des Landes auf Intensivstationen behandelt. tm