„12345“ ist kein geeignetes Passwort

Heute benutzen wir alle häufig das Internet. Computer, Handys und sogar Autos oder Lampen sind mit dem Internet verbunden, um perfekt zu funktionieren. Doch habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, worauf man aufpassen sollte, wenn man das Internet nutzt? Welche Gefahren muss man beachten? Ich hatte das nicht getan, bis ich einmal meine Mutter ratlos vor ihrem PC sitzen saß.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als ich sie fragte, was sie macht, erzählte sie mir, dass sie nicht mehr genau wusste, was ihr Passwort ist. Ein Passwort ist eine Buchstaben- und Zahlenkombination, die man unter anderem braucht, um einen Computer zu starten. Ich fragte sie, warum sie kein einfaches Passwort genommen hatte, das sie sich leicht merken kann. Ich hätte ein Passwort wie „12345“ oder „Passwort“ genommen.

Fred Fuchs © MM

Doch meine Mutter sagte mir: „Ein Passwort muss doch sicher sein. Niemand anderes soll es kennen – also muss es schwer und nicht leicht zu erraten sein“, erklärte sie mir.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wieso ein Passwort überhaupt nötig ist, erläuterte sie auch: Im Internet hinterlässt man viele persönliche Daten. Wenn man die nicht sichert, kann jemand diese Daten klauen. Und dann zum Beispiel Geld stehlen.

Am besten hinterlässt man daher so wenige Daten wie möglich im Internet, zum Beispiel ist es schlau, wenn man nicht immer seinen eigenen Namen benutzt. Daten im Internet sind für viele einsehbar und können fast nicht mehr gelöscht werden. Teilt man zum Beispiel ein Bild im Internet, bleibt es meist für immer da – auch wenn man das nicht mehr will.

Ein gutes Passwort sollte mindestens acht Buchstaben haben und am besten noch Zahlen oder Zeichen beinhalten. Auch sollte dasselbe Passwort nicht mehrmals verwendet werden, riet mir meine Mutter zum Abschluss. Nun bin ich viel vorsichtiger und sicherer im Internet unterwegs. Übrigens: Meiner Mutter fiel ihr Passwort wieder ein. lg