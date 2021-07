123 weitere Corona-Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 8,0 

Wiesbaden/Berlin. In Hessen sind innerhalb von 24 Stunden 123 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein Mensch starb mit oder an Covid-19. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 7539, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand 3.13. Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, erhöhte sich auf 8,0. Am Freitag hatte der Wert 7,0 betragen.

Auf den den Intensivstationen im Land lagen nach Daten des Divi-Registers 80 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 9.19 Uhr). Von ihnen wurden 44 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

