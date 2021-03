Hessen. In Hessen sind binnen eines Tages 1158 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Damit stieg nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Sonntag (Stand 00.00 Uhr) die Zahl der bislang in der Pandemie infizierten Menschen auf 214 553. Die Inzidenz - die Anzahl der neuen Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen - sank geringfügig auf 133,2 nach 134,1 am Vortag. Die Zahl der Todesopfer stieg um 8 auf 6278 Menschen.

