Bergstraße. Seit vorgestern kann man auch Impftermine für das Bergsträßer Impfzentrum in Bensheim vereinbaren – und schon jetzt seien mehr als 11 000 Termine eingetragen. Außerdem gebe es weitere Vorbefunde der britischen Corona-Mutation B.1.1.7, die im Zusammenhang mit der betroffenen Kita im Gorxheimertal stehen. Das hat der Kreis gestern in einer Video-Pressekonferenz berichtet.

„Nach einiger Zeit im virtuellen Warteraum sind die meisten Menschen durchgekommen“, berichtet der Landrat zur Vereinbarung der Impftermine. Er hatte über Facebook die Bergsträßer nach ihren Erfahrungen gefragt. Bis es klappt, kann es allerdings bis zu mehreren Stunden dauern. Insgesamt seien bereits 5088 Impfungen gegen das Coronavirus an der Bergstraße durchgeführt worden. Fünf Pflegeeinrichtungen stehen noch aus, in elf Einrichtungen haben mobile Impfteams Erstimpfungen durchgeführt und in 27 Einrichtungen sind die Termine für die Erst- und Zweitimpfung inzwischen abgeschlossen. Noch ein bis zwei Wochen werde es voraussichtlich dauern, bis die in diesem Bereich noch ausstehenden Termine abgehakt sind. Aufgrund von Nachverhandlungen mit einem Hersteller seien außerdem zusätzlicher Impfstoff und dadurch auch zusätzliche Impftermine in Aussicht. Mit Blick auf die Personengruppe mit höchster Priorität, betonte Engelhardt, dass sich auch der Kreis nach der Corona-Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums richtet, die auf einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (StIKo) beim Robert Koch-Institut beruht. „Es gibt eine klare ethische und rechtliche Vorgabe. Deswegen kann ich Anfragen dazu, bestimmte Personengruppen vorzuziehen, nur an andere Verantwortliche weiterleiten.“

Weniger Fälle in Seniorenheimen

Inzwischen seien „kommunale Kümmerer“ im Einsatz – für Bergsträßer Senioren, die niemanden haben, der sie bei Impf-Angelegenheiten unterstützt, zum Beispiel beim Vereinbaren eines Impftermins. Ansprechpartner hierfür seien die Rathäuser. „Außerdem gibt es in weiter entfernten Kommunen, wie im Neckartal oder in einigen Bereichen des Rieds örtliche Impftermine für die Menschen, die sich weder in ein Auto setzen, noch Bus oder Bahn nutzen können, – für diejenigen, die in ihrer Mobiliät besonders eingeschränkt sind.“ Auch in diesem Bereich geben Mitarbeiter der Rathäuser Auskunft. Wer nicht mehr mobil sei, könne zu Hause geimpft werden. Das entsprechende Formular liege der Impfbenachrichtigung bei.

Neuigkeiten gebe es auch in Bezug auf die Fahrtkostenerstattung für Personen, denen sie zusteht, aber in diesem Fall abgelehnt wurde. Diese Menschen sollen – nachdem der Kreisausschuss darüber entschieden hat – eine Erstattung vom Kreis bekommen. Informationen dazu sollen in den kommenden Tagen folgen. „Heute haben wir eine Inzidenz von 120,98“, berichtet die erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz. „Der Wert ist zwar niedriger als vor einer Woche, er ist bis zum Montag auf unter 100 gesunken, in den vergangenen drei Tagen jedoch wieder gestiegen.“ Das Durchschnittsalter der Infizierten sei insgesamt gesunken, die Gruppe der 16- bis 40-Jährigen sei derzeit am stärksten vertreten. Das Durchschnittsalter der stationären Coronapatienten liege aktuell bei 72 Jahren.

Sechs Schulen und fünf Kitas seien derzeit betroffen, außerdem elf Pflegeheime und vier Gemeinschaftsunterkünfte. „In den meisten Schulen ist aber nur eine Person betroffen“, so Stolz. „Und besonders froh bin ich darüber, dass die Anzahl der betroffenen Personen in den Pflegeheimen deutlich gesunken ist.“

Im Zusammenhang mit den Kitas im Gorxheimertal und in Lampertheim, in denen eine Mutation des Coronavirus aufgetaucht ist, gebe es im Zuge einer erweiterten Reihentestung außerdem weitere Vorbefunde im Umfeld der Kita. „Ein Vorbefund bedeutet aber noch nicht, dass sie auch mit der entsprechenden Mutante infiziert sind“, betont Stolz. Nach einem positiven PCR-Test wurde zunächst eine Sequenzierung vorgenommen. Ein positiver Vorbefund gebe dann Auskunft darüber, dass es sich um eine Mutation handelt. Bis jedoch klar sei welcher Art, könne es einige Zeit dauern.