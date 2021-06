11-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Weinheim. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagnachmittag in Weinheim wurde ein 11-jähriges Mädchen schwer verletzt. Die 11-Jährige war gegen 13.45 Uhr mit dem Fahrrad zunächst im Multring unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle "Schollstraße/Multring" überquerte sie an der dortigen Querung bei Rotlicht die Gleise und wurde dabei von einer aus Richtung Weinheim-Zentrum herannahenden Straßenbahn der Linie 5 erfasst und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Das Mädchen kam schließlich neben dem Gleisbett zum Liegen und erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche, Verletzungen. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr in Richtung Mannheim bis ca. 15.30 Uhr unterbrochen.

