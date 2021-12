108 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Samstag

Pandemie Die Bergsträßer Kulturanbieter stecken fest in der Corona-Falle

Die Kulturszene ächzt unter den seit kurzem wieder verschärften Corona-Regeln. Veranstaltungen lohnten sich kaum noch, kritisieren viele Kulturschaffenden auch im Kreis Bergstraße. Für die Branche kommt die Lage einem Lockdown gleich. Einige haben das Jahr vorzeitig beendet, andere laufen auf Sparflamme oder tasten sich vorsichtig voran. Die Szene ist zu einem Verschiebbahnhof ohne Planungssicherheit geworden. Das Theater Sapperlot hat bereits abgeschlossen. Aufgrund der hohen Infektionszahlen und der behördlichen Vorgaben unterbricht die Lorscher Kleinkunstbühne ihren Spielbetrieb bis Ende des Jahres. Die fünf für den restlichen Dezember geplanten Termine – allesamt längst ausverkauft – wurden aufs nächste Jahr verschoben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, werden automatisch umgebucht oder in einen Wertgutschein umgewandelt. „Das Theater geht weiter“, kommentiert Hans-Peter Frohnmaier doppeldeutig. „Wir hoffen auf Januar.“ Eine ordentliche Prise Ironie und Galgenhumor schwingt durchaus mit. Denn die Unterbrechung war absehbar, ein Aus mit Ansage: Nachdem bei der Ministerkonferenz neue Einschränkungen für Veranstaltungen in Innenräumen beschlossen wurden, kam das Sapperlot – wie bereits im Frühjahr 2020 – um eine vorübergehende Schließung nicht mehr herum. „Die neuen hessischen Anordnungen sind für uns nicht umsetzbar“, so Frohnmaier über die Vorgaben, die am 5. Dezember in Kraft getreten sind – zu kurzfristig, um für den Rest der Saison an einen anderen Spielort zu wechseln, und zu streng, um im Notbetrieb weiterfahren zu können. Abstandsregelungen bei ausverkauften Gastspielen sind im Sapperlot nicht umsetzbar. Das Haus müsste die Zuschauerkapazitäten um 30 bis 50 Prozent herunterfahren, um die nötigen Distanzen zu schaffen. „Das ist wirtschaftlich unmöglich“, so Frohnmaier, dessen Theater im nächsten Jahr 20. Geburtstag feiert. Wie feierlich es tatsächlich sein wird, bleibt abzuwarten. Dabei sah es im Sommer noch einigermaßen gut aus. Mit Hilfe von Fördermitteln hat das Sapperlot nicht weniger als 13 Filteranlagen angeschafft und als eines der ersten Häuser bereits ab Juni auf die 2G-Regel gesetzt. Ab 22. November galt sogar 2 Gplus – also die Vorgaben genesen oder geimpft plus tagesaktueller Negativtest. Damit sei man trotz vereinzelter Kritik gut gefahren. Die Gäste wussten, woran sie waren– und sie wussten es zu schätzen, sich im Theater ohne Abstand und Maske frei bewegen zu können. „Es wurde genau kontrolliert, die Menschen haben sich hier sicher gefühlt“, so Frohnmaier. Doch einige Gastspiele wurden bereits drei oder vier Mal verschoben. Nun ballt sich fast alles im nächsten Jahr – mit der Folge, dass der Kulturkalender 2022 immer fetter wird. Nicht nur die steigenden Infektionszahlen, auch die ständig wechselnden Regelungen verunsicherten viele Besucher, bestätigen die Kulturschaffenden in der Region. Viele trauen sich nicht auszugehen, heißt es. Obwohl sie könnten, wenn sie wollten, weil sie dürften, wenn sie die erforderlichen Bescheinigungen mitbringen. „Die Scheu der Leute ist spürbar“, betont Leo Ohrem in Zwingenberg. Der erste Vorsitzende des Theaters Mobile berichtet von lebhaften Gesprächen auf der Theatertreppe unter dem Alten Amtsgericht. Von 3G zu 2G und dann 2G plus – das habe viele Besucher zunächst irritiert und später auch ermüdet. Die einen sahen in dem zusätzlichen Test eine sinnvolle Sicherheitsmaßnahme, die anderen einen lästigen Aufwand. Kurzfristig hatte das Theater auch Selbsttests unter Aufsicht des Theaterpersonals vor Ort angeboten, um ihre Gäste nicht nach Hause schicken zu müssen. Als Verein kann man die Situation im Grunde relativ gelassen aussitzen. Die „Mobilisten“ müssen etwa keine Personalkosten schultern, das macht die Situation qualitativ zu einer völlig anderen als in einem privat geführten Haus, das sich und seine Mitarbeiter über Tickets und Getränke finanzieren muss. Dennoch bedauert der Theatermacher, dass die Bühne aufgrund mehrerer Absagen und Verschiebungen im Dezember bis Mitte Januar kaum noch etwas anzubieten hat. Selbst Termine Anfang des neuen Jahres wurden von Künstlern oder Agenturen bereits nach hinten verschoben. Unsicherheit und Vorsicht herrscht derzeit überall – auch bei denen, die von ihren Gastspielen leben müssen. Nur noch die satirische Weihnachtsshow „Die Buschtrommel“ soll am 17. Dezember stattfinden. Wie alle 2G-Veranstaltungen im Mobile bei maximal 50 Prozent Belegung. Der Vorverkauf läuft schleppend. Wenn er an Januar denkt, sieht Leo Ohrem schwarz. Margit Gehrisch fährt auf Sicht. „Etwas anderes bleibt uns derzeit gar nicht übrig.“ Auch im Musiktheater Rex schaut es im Dezember recht übersichtlich aus. Die Tourneen einiger Bands wurden bereits verschoben – nicht immer aufgrund von Corona. Das, was noch im Terminplan steht, findet zwangsläufig unter den neuen Maßgaben statt: Bei Veranstaltungen im Innenbereich mit bis zu 100 Personen gilt 2G sowie ein Abstands- und Hygienekonzept. Ab 101 Personen greift dann die 2G plus-Regel. Aber auch dann ist es nicht mehr möglich, auf Abstandsregelungen und Maskenpflicht vollständig zu verzichten – auch dann nicht, wenn ausschließlich Geimpfte oder Genesene mit zusätzlichem tagesaktuellem Schnelltest die Einlasskontrolle passiert haben. Bei Events ab 250 Personen bedarf es einer Genehmigung des Gesundheitsamts. In geschlossenen Räumen dürfen grundsätzlich nur bis zu 50 Prozent der Kapazität genutzt werden, allerhöchstens sind 5000 Menschen erlaubt. Für die Veranstalter bedeutet das ein zusätzlicher Personalaufwand und viel Geduld an der Abendkasse. Das Gastspiel der Queen Kings am 17. Dezember in Bensheim findet nach aktuellem Stand unter 2G statt, weil bislang rund 280 Tickets verkauft wurden. Das tatsächliche Gästeaufkommen dürfte aber etwas geringer ausfallen, wie die Rex-Chefin aus Erfahrung weiß: Etliche Konzertbesucher bleiben am Ende doch zuhause. Das haben die vergangenen Wochen immer wieder bestätigt. „Was ich selbst kaum verstehe, kann ich anderen kaum glaubwürdig vermitteln“, so Gehrisch über die Kurzlebigkeit der offiziellen Regelungen und die unterschiedlichen Handhabungen in den einzelnen Bundesländern. Auch die Dynamik des Konzertbetriebs an sich kann problematisch sein, weil das Interesse des Publikums an der Abendkasse nicht voraussehbar ist. Margit Gehrisch balanciert nun erst einmal zwischen 2G und 2G plus. Das Rex muss flexibel bleiben, um überhaupt weitermachen zu können und wirtschaftlich einigermaßen rentabel zu sein, sagt sie. Das PiPaPo-Theater hat schon vor dem 5. Dezember seine Kapazitäten deutlich gekürzt. Maximal 18 Zuschauer werden seither eingelassen. Viel mehr sind kaum möglich, um im kuscheligen Gewölbekeller den nötigen Abstand wahren zu können, so Tanja Weber aus dem Vorstandsteam: „Wir wollen unseren Gästen ein Theatererlebnis ohne Maske bieten.“ Und das funktioniert nur, wenn man das Publikum radikal ausdünnt. Viele kommen derzeit ohnehin nicht. Bei den zurückliegenden Vorstellungen der Eigenproduktion „Normans Eroberungen“ ließen sich mal acht, mal zehn Zuschauer blicken. Zwei Termine wurden wegen ausbleibendem Vorverkauf gestrichen. Die nächste und letzte Vorstellung des Jahres ist am 18. Dezember. Für das Amateurensemble ist das Weitermachen auch eine Chance, um „im Training“ zu bleiben, wie Weber sagt. Man habe lange und intensiv geprobt, und jetzt will man auch spielen. Zumal sämtliche Darsteller längst „geboostert“ sind, also ihre dritte Impfung erhalten haben. Auf der Bühne regiert quasi 2G plus. Darüber hinaus muss man als Verein weder auf Gagen noch auf Personalkosten schielen. „Wir machen vorerst weiter und schauen, was kommt“, so Tanja Weber, die nun auf ein besseres 2022 hofft. Das Kindertheaterstück wurde bereits auf Mitte Januar verschoben, der Jazzkeller pausiert bis auf weiteres. „Into the Light“: Für Heike Grammbitter ist der Titel der aktuellen Wintershow auch ein Statement der Zuversicht. „Wir wollen und wir müssen raus aus dem Blues“, so die Geschäftsführerin des Bensheimer Varieté Pegasus. In der alten Gerberei trotzt das geflügelte Ross der vierten Welle nach Kräften: Die Zuschauerkapazitäten sind auf maximal 62 Personen begrenzt. „Wir könnten noch weiter herunterfahren, wenn das erforderlich wäre.“ Der Kontakt von 1,50 Metern sei gegeben, Crew und Künstler würden täglich getestet. Am Einlass wird die Temperatur der Gäste gemessen. Von anfangs 3G hat das Haus nach Inkrafttreten der neuen Regelungen auf 2G umgestellt. Das Pegasus spielt in diesem Modus bis 9. Januar weiter, auch an diesem Wochenende finden Shows statt. Die Buchungen laufen den Umständen entsprechend gut, so die Chefin, die auf die Wirtschaftlichkeitshilfe und den Sonderfonds des Bundes verweist. Dadurch habe man die Möglichkeit, unter erschwerten Bedingungen weiter arbeiten zu können. Über eine Ausfallversicherung seien zudem Gagen und Betriebskosten von bis zu 80 Prozent des Gesamtaufwands abgesichert. „Man muss auch mal loben in diesen Zeiten“, so Heike Grammbitter. Dennoch: Der Kulturlockdown light dauert an. Für die Branche dürfte es ein ziemlich kalter Winter werden.

