1005 Corona-Fälle am Freitag

Wiesbaden/Bergstraße. Das Auf und Ab der Corona-Infektionszahlen im Kreis setzt sich fort. Für gestern meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) eine leicht gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz von 1507,7.

Am Freitagabend teilte Landrat Christian Engelhardt allerdings mit, dass allein an diesem Tag 1005 Neuinfektionen registriert worden seien – ein Tageshöchststand für den Kreis. Die Inzidenz wird dadurch deutlich steigen, in der Vorwoche lag der Freitagswert bei 539 positiv getesteten Personen.

Von Freitag (18.) bis Donnerstag (24.) wurden nach Angaben aus dem Landratsamt insgesamt 4105 neue Fälle im Kreis registriert. Zudem meldete der Kreis den Tod von drei weiteren Personen im Alter von 102, 82 und 62 Jahren. Insgesamt gibt es damit 435 Todesfälle im Kreis, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Die meisten Neuinfektionen im Berichtszeitraum gab es in Bensheim (614), gefolgt von Lampertheim (518) und Viernheim (481). In Heppenheim wurden demzufolge 366 Neuinfektionen registriert, in Lorsch 239, in Zwingenberg 112, in Lautertal 108, in Einhausen 70 und in Lindenfels 52.

Zu den von Corona-Fällen betroffenen Einrichtungen zählen im Kreis 44 Schulen, 35 Kindertagesstätten, elf Pflegeeinrichtungen und sechs Gemeinschaftsunterkünfte. In den vergangenen neun Tagen hatte der Landkreis nach Angaben von Engelhardt so viele Corona-Neuinfektionen wie im ganzen Jahr 2020. Allerdings befänden sich nur zwei Menschen in intensivmedizinischer Behandlung. „Omikron verläuft weniger schwer, als die vorherigen Varianten, aber man kann immer noch ernsthaft erkranken“, warb der Landrat für die Impfung.

Am Freitag veröffentlichte das Landratsamt auch die Zahlen zu den Impfungen, die der Kreis und die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) vom 14. bis zum 18. März gegeben haben. Danach kam es in den drei regionalen Impfzentren des Kreises zu 50 Erst-, 67 Zweit- und 275 Dritt-Impfungen. 46 Personen wurden sogar schon zum vierten Mal geimpft.

Hinzu kommen 2019 Impfungen, die von der KVH für diesen Zeitraum gemeldet wurden. dr/red