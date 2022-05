Darmstadt. Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Darmstadt ist ein Sachschaden von rund 100 000 Euro entstanden. Fünf Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei in Darmstadt am Samstag mitteilte. Zu dem Unfall am Freitagabend war es nach einem Ausweichmanöver gekommen, als ein Auto von einem Parkplatz auf eine Vorfahrtsstraße gefahren war.

