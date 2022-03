1. April: Heute ist der Tag für Scherze

Heute vor 65 Jahren erhielt der britische Fernsehsender BBC sehr viele Anrufe. Die Zuschauer des Senders hatten dort eine Dokumentation über den Spaghetti-Baum gesehen, von welchem die Nudeln geerntet werden konnten. Jetzt wollten sie wissen, wo man einen solchen Baum bekommen könnte, damit sie bei sich zuhause Spaghetti anbauen konnten.

Einen Spaghetti-Baum gibt es natürlich nicht. Der Sender BBC zeigte die falsche Dokumentation als Aprilscherz. Heute am 1. April ist es nämlich Brauch, andere Menschen mit Scherzen „in den April zu schicken“. Meistens macht man das, indem man Menschen eine erfundene Geschichte erzählt. Am Ende löst man das Ganze dann mit dem Ausruf „April, April“ auf. Auch kleinere harmlose Streiche werden gerne genutzt, um Leute in den April zu schicken.

So kann man zum Beispiel ein Süßgebäck mit Senf füllen und jemandem anbieten oder heimlich etwas zusammengeknülltes Papier vorne in die Schuhe stopfen, so dass sie dem Besitzer beim Anziehen erst nicht passen. Ihr könnt Euch natürlich auch selbst lustige Streiche und Scherze ausdenken.

Bedenkt dabei aber, dass Ihr nicht gemein seid. Überlegt, wem ihr den Streich spielen wollt und ob diese Person darüber lachen kann. Überlegt auch, wie Ihr reagieren würdet. Wichtig ist, dass niemand zu Schaden kommt und am Ende alle darüber lachen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei!

