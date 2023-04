Aufbewahrung der festen Seifen: nützliche Tipps

Jeder hat Toilettenseife im Haus. Dieses Produkt hat eine andere Zusammensetzung, Form, Farbe und Duft und verschiedene Verwendungszwecke. Auch die Aufbewahrungsbedingungen hängen von diesen Faktoren ab. Es ist wichtig, diese Regeln zu beachten, damit die Seife ihre nützlichen Eigenschaften länger behält. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Besonderheiten von Seife Aufbewahrung.

Zusammensetzung und Eigenschaften der Seife

Seife ist ein kosmetisches Produkt auf der Basis von Tensiden. Die Moleküle des Produkts sind in der Lage, sich mit den Fett- und Wassermolekülen zu verbinden. Die Tenside wirken also als eine Art Vermittler. Sie haften an Schmutz und Wasser, mit dem sie vom menschlichen Körper abgespült werden.

Die moderne Seifenherstellung hat nichts mehr mit der ehemaligen Seifenproduktion gemein. Die ersten Produkte wurden aus Holzasche und Schmalz hergestellt. Im Laufe der Zeit wurden Öle, Säfte und Ton hinzugefügt. Heute besteht die Seife aus löslichen Salzen, die chemisch aus Fettsäuren hergestellt werden. Als weitere Bestandteile enthält es Öle, Fette, Aromen, Farbstoffe, Glycerin und kosmetische Zusatzstoffe. Achten Sie beim Kauf auf die Zusammensetzung des Produkts. Dies beeinflusst auch die Aufbewahrung.

Lagerung von fester Seife

Feste Seife sollte an einem trockenen, belüfteten Ort mit einer Temperatur von über +5°C gelagert werden. Die Luftfeuchtigkeit sollte in diesem Fall nicht höher als 75 % sein. Zu feuchte Luft bringt das Produkt zum Schmelzen. Sehr trockene Luft führt dazu, dass das Produkt austrocknet und Risse bekommt. Das verändert natürlich nicht die Eigenschaften des Produkts, aber es ist nicht sehr komfortabel in der Anwendung. Hier sind die Grundregeln für die Aufbewahrung von fester Seife.

Bewahren Sie das Produkt in der hermetisch verschlossenen Originalverpackung auf. Wenn es unverpackt gekauft wurde, kann Pergamentpapier zur Aufbewahrung verwendet werden.

Täglich verwendete Seife sollte in einer trockenen Seifenschale aufbewahrt werden, aus der das Wasser abfließen kann. Dies verhindert, dass die Seife durch überschüssiges Wasser aufgeweicht wird.

Wenn Sie mehr als eine Sorte haben, halten Sie sie getrennt voneinander.

Seife in fester Form hat eine Haltbarkeit von 12 Monaten ab dem Datum der Herstellung. Wenn die Mischung einige chemische Elemente enthält, kann die Haltbarkeit länger sein. Seife mit speziellen Zusätzen hat eine maximale Haltbarkeit von 36 Monaten. Nach Ablauf des Verfallsdatums kann die Seife noch zwei Monate lang verwendet werden.

Interessante Tatsache: Seife muss, wie Käse oder Wein, ein wenig „reifen“. Wenn 2-3 Monate seit der Herstellung vergangen sind, schäumt sie besser, bekämpft Schmutz und Bakterien effektiver und reizt die Haut nicht.

Wie man abgelaufene Seife erkennt

Wenn die Verpackung weggeworfen wurde, ist es schwer zu erkennen, ob die Seife abgelaufen ist oder nicht. Es ist jedoch möglich, anhand einiger äußerer Faktoren und Anzeichen zu erkennen, ob sie gut ist oder nicht. In den folgenden Fällen sollten Sie es nicht verwenden:

Es hat seine ursprüngliche Form verloren. Dieses Zeichen weist darauf hin, dass das Produkt über einen längeren Zeitraum Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht oder anderen Faktoren ausgesetzt war. Das Stück ist gerissen. Das Produkt hat sein Duftaroma und seine Form verloren. Auf der Oberfläche haben sich Verschmutzungen gebildet. Es hat sich ein Schimmelpilz gebildet.

All diese Merkmale weisen darauf hin, dass die Lagerbedingungen nicht beachtet wurden. In einem solchen Fall ist es besser, das Produkt nicht zu verwenden, da es sonst eine negative Reaktion auf die Haut hervorrufen kann.

Gibt es Unterschiede bei der Haltbarkeit anderer Seifenarten?

Wie bereits erwähnt, ist die Haltbarkeit der verschiedenen Arten von Waschmitteln weitgehend gleich. Es gibt jedoch einige wichtige Besonderheiten:

die Haltbarkeit eines Produkts in flüssiger Form beträgt selten mehr als 12 Monate, während sie in fester Form bis zu 36 Monate betragen kann;

ein handgefertigtes Produkt mit vielen natürlichen Zutaten hat eine kürzere Haltbarkeit;

Kinderseife sollte nicht länger als 12 Monate aufbewahrt werden.

Den letzten beiden Punkten sollte besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Wenn ein Naturprodukt unangenehm zu riechen beginnt, bedeutet dies, dass seine Haltbarkeit abgelaufen ist und man das Produkt wegwerfen muss. An Kinderprodukte werden höhere Anforderungen gestellt, da die Haut von Babys empfindlicher ist und eine besondere Pflege braucht.

Verschiedene Seifensorten kann man im Online-Shop bestellen.