Hund reißt sich los – 56-Jährige leicht verletzt

Weinheim. Wegen eines Kampfs zweier Hunde ist am Freitagnachmittag eine Person in Weinheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, begegneten sich die zwei Hundehalterinnen in der Münzgasse. Aufgrund des lautstarken Bellens einer der Hunde, kehrte die 56-jährige Hundehalterin um. Sie wollte ein direktes Aufeinandertreffen der beiden Hunde vermeiden. Als sie sich von der Örtlichkeit entfernte, riss sich der andere Hund los und rannte auf die 56-Jährige und ihren Hund zu, wobei sie sich schützend vor ihren Vierbeiner stellte. Bei dem anschließenden Gerangel stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Die noch unbekannte Hundehalterin kam zurück und zog ihren Hund weg. Ohne die Personalien auszutauschen, entfernten sich die beiden Hundebesitzerinnen nach einem kurzen Gespräch voneinander.

Das Opfer wandte sich an das Polizeirevier Weinheim und meldete den Vorfall. Die noch unbekannte Hundehalterin soll 45 bis 50 Jahre alt, schlank und schätzungsweise 1,68 Meter groß sein. Sie hat dunkle, schulterlange und leicht gewellte Haare. Ihr Hund ist braun und circa 50 Zentimeter groß. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Weinheim unter der Telefonnummer 06201/ 100 30 zu melden.