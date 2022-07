Zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Wiesenpromenade West (wir haben bereits mit einer ersten Meldung in der Montagsausgabe berichtet) musste die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg am Sonntag um 13.20 Uhr ausrücken. Wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtet, war dort eine Waschmaschine aus noch nicht abschließend geklärter Ursache in Brand geraten –

...