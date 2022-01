Die GGEW AG lässt Rohrnetzüberprüfungen in ihrem Wassernetz durchführen. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung berichtet, werden dabei turnusmäßig alle Hydranten und Streckenschieber in dem jeweiligen Versorgungsgebiet überprüft.

Die triwanet GmbH wird mit dieser Maßnahme im Auftrag der GGEW AG am heutigen Montag, 17. Januar, im Alsbach-Hähnleiner Ortsteil Sandwiese starten. Die

