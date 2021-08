Zwingenberger Wallfahrer radeln nach Lorsch

Zwingenberg/Fehlheim. Die Katholische Pfarrgruppe Fehlheim-Zwingenberg weist auf ihre Männerwallfahrt hin, die allerdings – abweichend von der Tradition – nicht als Tagesfahrt mit dem Reisebus erfolgt, sondern mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie als Fahrradtour nach Lorsch führt.

Wie Pfarrer Äneas Opitek für die Pfarreien Mariae Himmelfahrt Zwingenberg und Sankt Bartholomäus Fehlheim schreibt, ist der Ausflug auf den 18. September, Samstag, terminiert; die Abfahrt erfolgt um 15 Uhr am Gotteshaus der Katholiken im ältesten Bergstraßenstädtchen (Heidelberger Straße 18).

In diesem Jahr steht die Wallfahrt, zu der nicht nur Männer aus den beiden genannten Kirchengemeinden, sondern beispielsweise auch interessierte Evangelische eingeladen sind, unter dem Thema „Seinen Mann stehen: Entscheidungen treffen, tragen und aushalten…“. Die biblische Grundlage für das Thema ist das Buch Jona aus dem Alten Testament.

Ausklang auf der Gemeindewiese

Nach dem Start in Zwingenberg führt die Radtour in die ehemalige Klosterstadt Lorsch, wo die Teilnehmer gegen 16 Uhr an der Kloster-Ruine einen Gottesdienst feiern werden. Gegen 17.15 Uhr soll die Rückreise nach Zwingenberg angetreten werden, Ziel ist die Wiese beim Pfarrzentrum neben der katholischen Kirche. Dort lassen die Teilnehmer die Tour in lockerer Atmosphäre und bei Bratwürsten, Brötchen und Getränken ausklingen.

Anmeldeschluss: 16. September

Anmeldungen müssen bis spätestens 16. September, Donnerstag, im Zwingenberger Pfarrbüro vorliegen (Heidelberger Straße 18, Telefon: 06251/71229, Fax: 06251/74335, E-Mail: info@fehlheim-zwingenberg.de). Die Anmeldungen sollten die Mobilfunknummern / E-Mailkontakte der Teilnehmer enthalten, um beispielsweise angesichts von schlechtem Wetter kurzfristig über Änderungen informieren zu können.

Alle Interessierten, die lieber mit dem Auto nach Lorsch kommen möchten, können dies natürlich tun. Auch diejenigen, die nur den Gottesdienst in Lorsch besuchen können oder nur zum Grillen auf der Pfarrwiese kommen können, sind willkommen. red