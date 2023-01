Zwingenberger Vortrag zu den Selbstheilungskräften des Waldes

Zwingenberg. Unter dem Titel „Landschaften im Blick“ hat der Landschaftspflegeverein „Alte Burg“ im November eine neue Vortragsreihe gestartet. Das Team um Vorsitzenden Florian Kaffarnik will mit verschiedenen Referaten ökologische, historische und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf verschiedene Landschaften öffnen und damit den Blick auf unsere Umgebung schärfen. Am vergangenen Donnerstag beleuchtete der Zoologe Nico Blüthgen das Erholungspotenzial des Waldes im Kontext von Artensterben, Waldbewirtschaftung und Klimawandel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor rund 60 Zuhörern führte der Professor aus der Arbeitsgruppe Ökologische Netzwerke am Fachbereich Biologie an der TU Darmstadt in den Komplex ein und schlug in seinen weiteren Ausführungen eine Brücke vom südamerikanischen Regenwald zum hessischen Forst, der sich - wie in nahezu ganz Deutschland - derzeit in einem insgesamt extrem schlechten Zustand befindet. „Wir beobachten eklatante Schäden.“

Regeneration des Waldes

Im Sommer 2019 war er mit einem Forscherteam im südlichen Teil Hessens unterwegs und hatte dabei viele Buchenbestände mit ausgeprägten Trockenschäden untersucht. In einigen Regionen, wie im besonders trockenen Darmstädter Westwald, war ein Großteil der Buchenpopulation betroffen. Nur rund jeder dritte Baum ist noch gesund. An der Bergstraße sehe es nicht besser aus. Angesichts dieser Situation stelle sich die Frage, ob es eine natürliche Regeneration geben kann und wie lange diese dauern wird. Auch die Rückkehr der früheren Artenvielfalt spiele bei dieser Frage eine wichtige Rolle, so Blüthgen in Zwingenberg.

Der TU-Professor erforscht im Nordwesten Ecuadors, wie sich die Natur erneuert. Die Ergebnisse könnten auch dem geschädigten Wald vor unserer Haustür helfen. Der Chóco-Tieflandregenwald wurde von Menschenhand stark geschädigt und in Weide- und Kakaoplantagen umgewandelt. Dort analysiert ein Konsortium von Wissenschaftlern die Regenerationsfähigkeit dieser Plantageflächen und untersucht, wie die riesigen geschädigten Areale wieder in ein ökologisches Gleichgewicht gebracht werden können. Heute sind nur noch zwei Prozent der ursprünglichen Wälder vorhanden, und auch diese Restbestände werden immer weiter zurückgedrängt, so Blüthgen im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“.

Statt Regenwäldern gebe es in Ecuador große Monokulturen für Palmöl, Kaffee und Schokolade. Die Ackerfläche von Soja-Monokulturen allein für den Export nach Deutschland für die hiesige Massentierhaltung von Schweinen, Rindern und Hühnern ist so groß wie die Fläche von Hessen. Die europäischen Konsumenten tragen aus seiner Sicht eine Mitverantwortung für den Verlust von ganzen Regenwäldern und tausenden von Tier- und Pflanzenarten – auch wenn dies nicht direkt vor der Haustür geschieht. Der Professor sieht eine Chance, dass der ökologisch negative Transformationsprozess im Kontext der globalen Krise umgekehrt werden muss und kann, auch wenn dies einen enormen Aufwand bedeute.

Ein Problem dabei sei, dass sich der Waldbestand in Deutschland (etwa 30 Prozent der Fläche) kaum verändert. Doch es brauche mehr Dynamik, um die Konsequenzen der klimatischen Veränderungen abmildern zu können. Größere Flächen, auf denen sich nach einer landwirtschaftlichen Nutzung neue Wälder bilden können – so wie in Ecuador – gibt es in Deutschland nicht.

Klima-robuste Aufforstung

Eine Alternative: Monokulturen abbauen und durch einen widerstandsfähigen, weil klima-robusten Mischwald aus nicht heimischen Arten ersetzen. Neben einer solchen perspektivisch stabilen Aufforstung, die besondere im globalen Norden hier und da erfolgreich in Gange ist, müsse man aber auch die regenerativen Fähigkeiten der Wälder nutzen, so Blüthgen, der in Marburg, Würzburg und in den USA studiert hat und in Bonn seine Diplomarbeit über Ameisen-Pflanzen-Interaktionen im Amazonas-Regenwald geschrieben hatte. Von der Universität Bayreuth aus arbeitete er für seine Doktorarbeit weiter in tropischen Regenwäldern und untersuchte dort die Qualität von Nektar- und Honigtauressourcen für Ameisengemeinschaften in Australien. Seit 2011 ist er an der Technischen Universität Darmstadt, wo er unter anderem die Wechselwirkungen zwischen Insekten und Pflanzen sowie die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen und ihre Beeinflussung durch Landnutzung untersucht.

Genetische Vielfalt von Pflanzen

Bei einer natürlichen Waldregeneration sei zu erwarten, dass sich die resistenten Formen bei den nachwachsenden, jungen Bäumen durchsetzen, betont er. Wissenschaftliche Ergebnisse belegen, wie wichtig die natürliche genetische Vielfalt von Pflanzen sei, um mit veränderten Umweltbedingungen klar zu kommen. Aber auch die tierische Artenvielfalt spielt dabei eine elementare Rolle. Im tropischen Regenwald ist deren Funktion für eine erfolgreiche Waldregeneration beispielhaft erkennbar. Fast alle Baumarten werden dort durch Insekten oder Vögel bestäubt, die Früchte werden durch zahlreiche Säugetier- und Vogelarten ausgebreitet und deren Überreste (darunter die Samen) etwa durch Dungkäfer eingegraben. Ohne diese natürliche Kooperation könnten sich die meisten Baumarten nicht fortpflanzen, erklärt er.

Von den Tropen lernen

Ein direkter Vergleich des heimischen Walds mit dem tropischen Regenwald (der auch in puncto CO2-Einlagerung das weitaus effektivere System ist) sei zwar allzu einfach, doch könne man durchaus von solchen Ansätzen lernen. Auch in Hessen könne man davon profitieren, Tiere nicht nur als Schädlinge zu sehen, sondern als lebendige Helfer mit dem Ziel, eine wilde, natürliche Waldregeneration zu forcieren. Der Schwund an Artenvielfalt stellt die Weichen allerdings anders. Daher dränge sich auch die Frage auf, ob die Gesellschaft auf die nötige Regeneration des Planeten überhaupt vorbereitet ist. „Nur komplexe Ökosysteme sind letztlich auch resilient.“ Artenvielfalt allein genüge aber nicht. Auch der Mensch müsse sein Verhalten verändern.

Das betrifft neben den Ernährungs- und Konsumgewohnheiten auch die Erzeugnisse der Forstwirtschaft: Deutschlandweit wird nach Angaben des Umweltbundesamts rund die Hälfte des aktuell genutzten Holzes zur Energieerzeugung verwendet. Blüthgen sieht in der zunehmenden Holzverbrennung eine konkrete Gefahr für die Wälder. Durch die Klimakrise und die forstliche Nutzung sinke die Produktivität der Bäume. Während also die Bäume schlechter wachsen, will der Mensch noch mehr Holz nutzen. Eine fatale Kombination, meint der Wissenschaftler.

Am 2. März um 19 Uhr wird die Reihe mit Gerrit Schenk (Geschichte des Mittelalters, TU Darmstadt) zum Thema „Gartenbau und Sonderkulturen am Oberrhein. Vom Lorscher Arzneibuch bis zum Pfälzer Duwak“ fortgesetzt. Der Eintritt ist kostenfrei.