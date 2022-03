Bevor es in den Feldern, Hecken und an den Feldwegen wieder grünt und blüht, starten die Mitgliedsbetriebe des Arbeitskreises Spargel Südhessen eine große Müllsammelaktion in den südhessischen Gemarkungen, kündigt der Verband mit Sitz in Weiterstadt an. Daran beteiligt sich auch der Spargel- und Obsthof Wendel in Zwingenberg.

„Durch Sturm und Wind ist in vielen Gräben, Hecken und

...