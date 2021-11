Zwingenberger sollen Wasserzähler selbst ablesen

Zwingenberg. Die Stadtverwaltung Zwingenberg weist die Bevölkerung darauf hin, dass in diesen Tagen die Ablesekarten für die Durchführung der Verbrauchsabrechnung in Sachen Wasserversorgung verschickt werden. Es wird gebeten, den Zählerstand bis spätestens 10. Dezember auf der Ablesekarte einzutragen und in einen Postbriefkasten – und nicht in den Briefkasten des Rathauses – einzuwerfen. Gerne kann der Zählerstand auch online über die Homepage www.zwingenberg.de übermittelt werden. Aus technischen Gründen ist eine anderweitige Meldung der Zählerstände (Telefon, Fax, E-Mail) nicht möglich. red

