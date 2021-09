Zwingenberger Seniorentreff zum Thema Erntedank

Zwingenberg. Für Mittwoch, 15. September, lädt der Seniorenkreis der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg wieder ins Gemeindehaus (Darmstädter Straße 12) zu einem gemütlichen Beisammensein ein. Das monatliche Treffen beginnt um 15 Uhr, wie Irene Domsel im Namen des Seniorenkreises ankündigt. Die Gäste werden mit Kuchen bewirtet, der gesellige Rahmen soll Gelegenheit für nette Gespräche geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Thema für den Nachmittag hat man Erntedank ausgewählt, es geht um die Bedeutung und die Bräuche. Schon in vorchristlicher Zeit wurden in den verschiedenen Religionen und Kulturen Opfer- und Erntefeste gefeiert. Die Menschen waren sich dessen bewusst, dass eine gute Ernte nicht allein in ihrer Hand lag und würdigten dementsprechend die Natur.

Teilnehmen können alle Geimpften und Genesenen sowie alle Personen, die einen Negativ-Schnelltest vorlegen. Im Gemeindehaus gilt Maskenpflicht bei allen Bewegungen. Am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden. red