Zwingenberger Schützen müssen Notausgänge bauen

Die Jahreshauptversammlung der Privilegierte Schützengesellschaft bildete auch den Rahmen für Ehrungen. Eigentlich, so der Vorsitzende Bernd Beyer, hätte man in Summe 350 Jahre PSG würdigen können, am Ende waren es nur Gerhard Adam und Uwe Schneider, die für ihre 40-jährige Mitgliedschaft mit Urkunde und Ehrennadel in Gold ausgezeichnet wurden. Beyer hatte hier an das Jahr 1982 erinnert, als es auf der neuen Schießanlage mit dem Sportbetrieb so richtig los ging und viele Mitglieder eingetreten sind.

Nachgeholt aus vergangenen Jahren wurden Ehrungen für Jakob Arzberger, René Arzberger und Christian Aufleger, der für über 30 Jahre Teilnahme am aktiven Sportschießen und langjährige Mitarbeit im Vorstand die Sebastianusnadel und die Hessische Ehrennadel in Bronze des Schützenverbandes erhielt. js