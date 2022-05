Zwingenberger Schlappekicker schieben ruhige Kugel

Zwingenberg. Der Freizeitsportverein Schlappekicker Zwingenberg veranstaltet am 16. Juni, Donnerstag (Feiertag Fronleichnam) sein 11. Hobby-Boule-Turnier für Jedermann. Austragungsort ist die vereinseigene Boule-Anlage an der Vereinslagerhalle in Nachbarschaft zur neuen Kindertagesstätte in der Tagweide. Gespielt wird in vier Gruppen mit jeweils sieben Mannschaften. Die Meldeliste ist bereits geschlossen, die Teilnehmer und die Besetzung der Gruppen stehen fest. Turnierbeginn ist um 10 Uhr. Die Siegerehrung erfolgt direkt nach Turnierende gegen 16 Uhr und wird von Bürgermeister Holger Habich vorgenommen. Die Schlappekicker wollen einmal mehr gute Gastgeber sein und laden in gemütlicher Biergarten-Atmosphäre zu Getränken, Grillspezialitäten sowie Kaffee und Kuchen ein. Diese Einladung richtet sich ausdrücklich nicht nur an die 28 teilnehmenden Mannschaften, sondern auch an weitere Interessierte. Der Freizeitsportverein hat auch wieder seine Supertorschusswand im Einsatz, an der die Turnierteilnehmer und Besucher ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen können. Die alte Torschusswand wurde übrigens nach 40 Jahren entsorgt und nun kommt eine Nachfolgerin zum Einsatz.

Beim 11. Hobby-Boule-Turnier für Jedermann der Schlappekicker Fronleichnamstag sind folgende Teams in den folgenden Gruppen mit von der Partie:

Die alte Super-Torschusswand der Schlappekicker hat ausgedient, beim Boule-Turnier wird auf diese neue geschossen. © Schlappekicker

Gruppe A (Platz 1): Country- und Westernclub 1, Le Deux Autres, Kugelschubser, Pat und Patachon, La Verrerie, Geschichtsverein 1, Kugelbube.

Gruppe B (Platz 2): Country- und Westernclub 2, Die lustigen Bierwanderer, Verein zur Erhaltung Zwingenberger Traditionskerb 2, Die Wettkönige, Karnevalverein Narrhalla, Geschichtsverein 2, CDU.

Gruppe C (Platz 3): Country- und Westernclub 3, Privilegierte Schützengesellschaft Zwingenberg, Rennradler, VFR Bürstadt, Sportverein Eintracht, Verein zur Erhaltung Zwingenberger Traditionskerb 3, FDP.

Gruppe D (Platz 4): Fellnasenknutscher, ESV Bensheim, Verein für Leichtathletik, Verein zur Erhaltung Zwingenberger Traditionskerb 4, Moselmäuse, Verein zur Erhaltung Zwingenberger Traditionskerb 1, Country- und Westernclub 4. red