Ein Bild aus vergangenen Tagen: Der Pro-Kind-Verein feierte am 1. Juni 2010 das Richtfest für den ersten Bauabschnitt seiner Kleinkindbetreuung Zwingenberger Zwerge an der Annastraße, wo zunächst 20 Betreuungsplätze in zwei Gruppen geschaffen wurden. Jetzt steht der von Ehrenamtlichen organisierte Träger vor dem Aus

© Thomas Neu