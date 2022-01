Zwingenberger Politiker beraten Etat-Entwurf fürs laufende Jahr

Zwingenberg. Die erste kommunalpolitische Sitzungsrunde im neuen Jahr, die am vergangenen Donnerstag mit der Zusammenkunft des Ortsbeirats Rodau begonnen hat, wird am heutigen Dienstag, 25. Januar, mit der Sitzung des Sozial-, Kultur und Sportausschusses (SKS) der Stadtverordnetenversammlung fortgesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SKS-Vorsitzende Patrizia Germann lädt ihre Kollegen sowie interessierte Bürger dazu ab 18 Uhr in den Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6) ein. Im Mittelpunkt der Tagesordnung stehen die Beratung und die Beschlussfassung über den Entwurf des Haushaltsplanes für das laufende Jahr, den Rathauschef Holger Habich im Dezember im Kommunalparlament eingebracht hat (wir haben berichtet).

Eine Stunde nach dem SKS, ab 19 Uhr, tritt dann ebenfalls im Diefenbachsaal der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss (BPU) in öffentlicher Sitzung zusammen. Vorsitzender Giacomo Tasca und seine Kollegen beraten und beschließen auch über den Etat; darüber hinaus steht die Genehmigung außerplanmäßiger Auszahlung für die Reparatur von Wasserrohrbrüchen im Bereich Wiesenpromenade West auf der Tagesordnung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am morgigen Mittwoch, 26. Januar, folgt dann die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA), zu der Vorsitzender Detlef Kannengieße ab 19 Uhr in den Diefenbachsaal einlädt. Auf der Agenda des HFA stehen – wie am Tag zuvor im BPU – der Haushalt 2022 und die Ausgaben für die Reparatur der Wasserrohrbrüche im Bereich Wiesenpromenade West. Außerdem nehmen die Mandatsträger Kenntnis vom Bericht 2021 des Magistrats über die Beteiligung der Stadt Zwingenberg an Wirtschaftsunternehmen.

Im „Bunten Löwen“ besteht Maskenpflicht, ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz (OP- oder FFP2-Standard) muss getragen werden. red