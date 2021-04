Zum Abschluss der Kunstaktion „Modernes Leben in historischen Mauern“ des Förderkreises Kunst und Kultur in Kooperation mit der Stadtbücherei sollen die Werke der 30 Teilnehmer in den Fenstern der Bücherei ausgestellt werden. Unser Bild zeigt (v.l.): Laura Rupp, Cornelia Demmer und Ulrike Fried-Heufel.

