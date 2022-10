Zwingenberger Musik-Collagen: Hochklassiges Finale mit fantastischer

Das war wahrlich ein „Finale Furioso“, was sich da am Sonntagabend in der Katholischen Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt ereignet hat: Zum Ausklang der zweiten Zwingenberger Musik-Collagen inszenierten die Frankfurter Solisten unter der Leitung von Dirigent Vladislav Brunner die Serenade für Tenor, Horn und Orchester von Benjamin Britten mit einem Maximum an Spannkraft, Präzision und Homogenität.

