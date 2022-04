Zwingenberger mit dem VW Bulli auf dem Autoput unterwegs

Zwingenberg. Auf den BA-Leseraufruf rund um das Jubiläum 75 Jahre VW Bulli haben sich auch die Zwingenberger Marlies und Winfried Christ gemeldet und berichten in Wort und Bild von ihren Erinnerungen an eine legendäre Reise voller Abenteuer:

„Wir sind als Studenten vom 29. Juli bis 29. August 1975 mit unserem Bulli (Reserverad vorne, Baujahr 1971) durch das damalige Jugoslawien über den Autoput nach Griechenland gereist. Der Autoput war damals noch eine zweispurige, mörderische Strecke, an der links und rechts der Straße die Auto-Wracks lagen – zum großen Teil Lkw und Kleintransporter.

Mörderische Strecke

3 Bilder Im Sommer 1975 waren Marlies und Winfried Christ vier Wochen mit ihrem selbst ausgebauten VW-Bus (Baujahr 1971) auf dem Autoput durch das ehemalige Jugoslawien nach Griechenland unterwegs. Im Pindos-Gebirge war die Routensuche im unwegsamen Gelände oft mühselig, da die Straßenschilder in griechischen Buchstaben beschriftet waren. © Christ

Der Autoput war die wichtigste Verkehrsverbindung von Mittel- nach Südosteuropa und hatte den Ruf, den Ruf, eine der gefährlichsten Straßen Europas zu sein. Neben zahlreichen Lkw war die Strecke vor allem in den Sommermonaten durch den Gastarbeiterverkehr völlig überlastet. Von langen Distanzen und der kerzengeraden Strecke übermüdete Fahrer sowie waghalsige Überholmanöver waren die Ursachen für zahlreiche Unfälle.

Unsere Route führte von München, wo Winfried Christ Jura studierte, über Villach, Ljublijana, Zagreb, Belgrad, Skopije, Nord-Mazedonien nach Griechenland. Hier machten wir unter anderem Station in Saloniki, Larisa und Trikala. Bewunderten die Meteora-Klöster, bevor wir über Antirrion, Patras, Kalamata, Sparta und Mykene die Hauptstadt Athen erreichten. Nach dem Golf von Kassandra und der Halbinsel Chalkidiki führte die Fahrt mit dem VW-Bulli über Titograd (nahe der albanischen Grenze) und Dubrovnik wieder nach Norden, ehe über Split, Trogir, Rijeka und Ljublijana wieder der Ausgangspunkt München erreicht wurde.

Auf der Heimfahrt haben wir uns dann mit Freunden (das war vor der Abfahrt so ausgemacht, es gab ja noch keine Handys), die auch mit einem Bulli auf dem Weg in die Türkei waren, um 18 Uhr am Schädelturm in Nis getroffen – ein markantes Denkmal, das von den Osmanen aus den Schädeln gefallener serbischer Aufständischer gebaut worden ist. Und das Treffen hat pünktlich geklappt.

Bus mit Freunden ausgebaut

Wir haben damals beide studiert (Kunstpädagogik und Jura), hatten wenig Geld und deshalb auch die damals billigsten Filme für den Fotoapparat gekauft, die Orwo aus der DDR, die sehr schnell verblassten und häufig einen Rosa- oder Gelbstich hatten. Man sieht es leider auf den Bildern. Im Pindos-Gebirge war die Suche der Route im unwegsamen Gelände oft mühsam und zeitaufwendig. Alle Straßenschilder, vor allen Dingen die auf den abseitigen Strecken, waren in griechischen Buchstaben und stark verwittert. Die Wegweiser mussten mit viel Fantasie entziffert werden.

Auf einer Tunnelstrecke Richtung Sparta bzw. Kalamata, blieb dann ein Lkw im Tunnel stecken, nicht nur auf dem Berliner Ring können Lkw-Fahrer mit der Höheneinschätzung ganz schön Probleme bekommen und Schaden anrichten. Unseren Bus hatten wir mit Freunden ausgebaut – mit Liegefläche, Waschbecken, Kühlschrank, Wasserbehälter und Kochplatte.“ red

