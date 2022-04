Über die Fällung der Linde nördlich der Bergkirche in Zwingenberg ist in den vergangenen Wochen berichtet (Kranke Linde an der Kirche wird gefällt, BA vom 26. Februar 2022) und im Leserforum diskutiert worden. Mittlerweile steht der Baum nicht mehr – und der Vorstand des Evangelischen Kirchengemeinde hat eine

...