Zwingenberger Kita-Kinder trainieren Selbstbewusstsein

Zwingenberg. „Kinderleicht stark!“, so lautet der Titel eines „Selbstbehauptungskurses“, den die Evangelische Kindertagesstätte Zwingenberg jetzt für ihre Vorschulkinder organisiert hat. Wie Kita-Leiterin Susanne Scheuls erläutert, hat Kursleiterin Martina Borchert mit den Mädchen und Jungen in den auf vier Wochen verteilten Einheiten folgende Kompetenzen „trainiert:

Mehr Sicherheit im Alltag: Die Kinder, die nach den bevorstehenden Sommerferien eingeschult werden, sollten selbstsicherer in ihrer Kommunikation werden, um auch mit schwierigen Situationen gut umgehen zu können.

Mehr Respekt und ein höheres Wohlbefinden: Ziel war es, Streitereien zu minimieren und für eine gute Stimmung bei allen Beteiligten zu sorgen.

Mehr Zielstrebigkeit: Die Kinder sollten lernen, über sich hinauszuwachsen und auch die Dinge mit Freude zu tun, die anstrengend oder schwierig sind. Zum Beispiel die Hausaufgaben erledigen, die es in der Kita noch nicht gibt, die aber demnächst zum Schulalltag gehören werden.

Mehr Klarheit für eine gesunde Zukunft: Die Mädchen und Jungen sollten trainieren, eigene Grenzen klarer wahrzunehmen, um selbst zu erkennen, was gut und gesund für sie ist – und um selbstbewusst Abstand von schädlichen Dingen zu nehmen.

Kursleiterin Martina Borchert gestaltete das „Kinderleicht stark!“-Training mit verschiedenen Übungen und Rollenspielen. Dabei schlüpfte sie selbst in „fiese Rollen“, um mit den Kindern das gewünschte Verhalten einzuüben.

Zur Vorbereitung der Vorschulkinder auf den nächsten Lebensabschnitt, der mit dem Besuch der Grundschule einhergeht, bietet die Evangelische Kita nicht nur das beschriebene Training an, sondern beteiligt sich auch an einem Forscherprojekt, das die in Zwingenberg lebende Biologin Silvia Schäfer im Auftrag des Vereins „Gesellschaft für Umweltbildung“ zurzeit auch in den städtischen Kitas von Zwingenberg anbietet. Das Projekt stellten wir in ein einer gesonderten Berichterstattung vor.

Überdies haben die Vorschulkinder der kirchlichen Betreuungseinrichtung in diesen Tagen die „Schulwegpass“-Prüfung abgelegt und im Vorfeld eingeübt, wie sie beispielsweise möglichst sicher die Straße überqueren. Dabei kooperierte die Kita mit dem ADAC und nutzte dessen „ADACUS“-Programm.

Auch die Eltern lernen dazu

Überdies wurden im Rahmen eines Elternabends auch den Erwachsenen die Kenntnisse vermittelt – oder aufgefrischt –, die nötig sind, um das richtige Verhalten im Straßenverkehr mit dem eigenen Nachwuchs einüben zu können. Außerdem steht noch ein Besuch der Jugendverkehrsschule der Polizei auf dem Programm.

Ebenfalls auf der Agenda der Vorschulkinder stehen ein Abenteuerabend mit Besuch der Freiwilligen Feuerwehr, bei der die Brandschützer auch für die Teilnahme an ihrer Kinderfeuerwehrgruppe „Florianszwerge“ werben, eine Schnitzeljagd, ein Pizza-Essen in der Kita sowie die Überreichung der Urkunden des „Kinderleicht stark!“-Kurses.

Im Juli werden die künftigen Erstklässler dann bei einem Gottesdienst aus der Evangelischen Kindertagesstätte Zwingenberg verabschiedet. red