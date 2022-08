Zwingenberger Kirchweih ist harmonisch verlaufen

Zum zweiten Mal in Folge – wenn man 2019 als letzte reguläre Kerb betrachtet – hat der 1. Verein zur Förderung des Frühschoppens (VFF) den ersten Platz bei der Prämierung der schönsten und kreativsten Motivwagen belegt. Damit dürfte klar sein, dass sich der zweimalige Sieger im kommenden Jahr erneut viel Mühe geben wird, um sich den Wanderpokal nach dreimaligem Sieg in Folge in die

...