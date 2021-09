Zwingenberger Kirchenvorstand wird eingeführt

Zwingenberg. 17 Frauen und Männer hatten für die Kirchenvorstandswahl am 13. Juni kandidiert, zwölf Mandate waren zu vergeben – an diesem Sonntag (5.) nun werden die Mitglieder des neugewählten Leitungsgremiums der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg offiziell in ihr Amt eingeführt. Wie Pfarrer Christian Hilsberg mitteilt, geschieht das im Rahmen eines Gottesdienstes, der um 9.30 Uhr in der Bergkirche beginnt.

Dem neuen Kirchenvorstand gehören Simone Abel, Philipp Becker, Sophie Breitenfeld, Beatrix Irene Domsel, Alexandra Hechler, Bodo Keil, Marcel Keim, Friedemann Kiethe, Harald Lehrian, Birgit Müllemann-Schmidt, Claudia Willbrand und Elke Zirrgiebel an.

Die konstituierende Sitzung des Leitungsgremiums, bei der die Vorstandspositionen innerhalb des Gremiums gewählt, Sitzungstermine festgelegt oder auch Fachausschüsse besetzt werden, ist auf den 15. September terminiert. red

Info: www.evangelische-kirchengemeinde-zwingenberg.de

