Zwingenberger Kerweborsch bewirten Senioren

Zwingenberg. Der Verein zur Erhaltung der Zwingenberger Traditionskerb will im Wonnemonat Mai die Mitglieder des Zwingenberger Seniorenclubs „Freude im Alter“ bewirten.

Wie „Kerweborsch“ und Vereinsvorsitzender Giacomo Tasca mitteilt, soll das gemütliche Beisammensein am 15. Mai, Sonntag, ab 13 Uhr stattfinden – bei schönem Wetter draußen vor dem Foyer der Melibokushalle und bei schlechtem Wetter im Foyer.

„Der Einladung folgen können natürlich auch die Zwingenberger und Rodauer Senioren, die nicht bei ,Freude im Alter‘ Mitglied sind“, betont Tasca. Für die Senioren, die über keine eigene Fahrmöglichkeit verfügen, wird ein Fahrdienst eingerichtet. Abfahrtszeit ist 12.30 Uhr; Abfahrtstellen sind die Kreuzung Annastraße/Friedrichstraße in Zwingenberg sowie die Haltestelle in Höhe des Dorfgemeinschaftshauses in Rodau. red

