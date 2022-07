Wer die Traditionsfiguren der Zwingenberger Kirchweih sind, wer also in die Rolle des Kerwevadders und des Mundschenks schlüpft, das unterliegt traditionell allerstrengster Gemeinhaltung – so ist es auch in diesem Jahr. Gelüftet wird das Geheimnis am Abend der Kerb-Eröffnung, also am Samstag, 20. August, ab 19 Uhr auf dem Festplatz.

Wer bis dahin mitraten will, um wen es sich handeln

...