Wer denkt, ein Messner schließt sonntags lediglich die Kirche auf und zu, läutet die Glocken und zündet Kerzen an, der wird bei einem Blick auf den Wochenplan von Johannes Gärtner eines Besseren belehrt. Im Jahr 2008 begann er seinen Dienst als Kirchendiener in der Katholischen Pfarrgemeinde Mariae Himmelfahrt in Zwingenberg. Seitdem gilt er als ständig ansprechbare und unverzichtbare „Seele“

...