Zwingenberger Gewerbeverein bescherte Kinder

Zwingenberg. 150 Weihnachtstüten hielt der Gewerbeverein am Samstag bereit, um im Rathaushof etliche Kinder bescheren zu können. Wie im Vorjahr hatten die Unternehmer Mädchen und Jungen von drei bis elf Jahren eingeladen, sich beschenken zu lassen. Mit dieser Form der Bescherung knüpfte der Gewerbeverein an die sogenannte Nikolausstiefelaktion an, bei der die Kinder jeweils einen Stiefel abgeben konnten, um ihn – vom Vereinsvorstand mit Leckereien und Spielzeug befüllt – im Rahmen eines Suchspiels in den teilnehmenden Geschäften wieder abholen zu können. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1