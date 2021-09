Zwingenberger Geschichtsverein serviert Latwerge und Holzofenbrot

Zwingenberg. Die Rodauer Landfrauen haben vor Jahrzehnten damit begonnen, der Geschichtsverein Zwingenberg führt die Tradition fort: Am vergangenen Wochenende haben Vorsitzende Ingrid Krimmelbein und ihr Team einmal mehr „Latweje“ – auch als Latwerge oder Zwetschgenmus bekannt – produziert. Was sich mit Blick auf das Verb „produziert“ nach einem „industriellen Verfahren“ anhört, ist ganz das Gegenteil:

Das Ernten der Früchte, das Entsteinen – die Zwetschge ist nämlich kein Kern-, sondern ein Steinobst -, das Vorkochen und das anschließende Rühren der klebrigen Masse zu Mus ist alles reine Handarbeit und dauert Stunden über Stunden. Dabei ist es äußerst wichtig: Die Mus-Macher dürfen im wahren Sinne des Wortes „nichts anbrennen lassen“, denn das würde den feinen Geschmack schmälern. Erst wenn der große Löffel im Topf stehen kann, ist der Fruchtbrei dunkel und dick genug, um in Gläser abgefüllt zu werden. Gewürzt wird mit einer geheimen Komposition, die unter anderem Kandiszucker, Zimt und Anis enthält – mehr wird nicht verraten.

Von 11 bis 18 Uhr

Verkauft wird die frische „Latweje“ nun am Sonntag, 26. September, genau dort, wo sie auch „produziert“ wurde, nämlich im Heimatmuseum an der Scheuergasse 11. Dorthin lädt der Geschichtsverein, der in diesem Jahr seinen 50. „Geburtstag“ feiert (wir haben berichtet), von 11 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Während auf der Scheuergasse im selben Zeitraum ein kleiner Kunst- und Handwerkermarkt mit rund 30 Ständen stattfinden wird, gibt es im Museumsgarten frisches Brot aus dem Holzbackofen und die besagte „Latweje“.

Überdies können Interessierte dort am Sonntag auch die Jubiläums-Festschrift des Geschichtsvereins kaufen, der am Samstag seinen Fünfzigsten mit einem Festakt in der Melibokushalle feiert. Käuflich erworben werden kann beim Tag der offenen Tür im Museum auch der neue Bildband „Zwingenberg gestern / heute“. mik

