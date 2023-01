Zwingenberg. Der Geschichtsverein Zwingenberg lädt im Rahmen seiner Reihe „Altes Brauchtum neu entdecken“ für den 3. Februar, Freitag, zu seinem alljährlichen Fastnachtsbasteln ein. Wie Vorsitzende Ingrid Krimmelbein schreibt, ist die Veranstaltung für Kinder im Grundschulalter gedacht und beginnt um 15 Uhr im Museum an der Scheuergasse 11. Eine Anmeldung ist erforderlich und per E-Mail bis zum 30. Januar an: mail@geschichtsverein-zwingenberg.de zu richten. red

