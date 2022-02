Am Samstag kamen in Zwingenberg die Kettensägen zum Einsatz, bereits am Donnerstag wurden in Rodau die Wassersauger in Betrieb genommen. In der Kernstadt wurde ein auf dem Feldweg westlich des Rewe-Marktes durch den Sturm gefällter Baum beiseite geräumt, im Stadtteil und dort im Wiesengrund ein Keller trockengelegt.

© Zecher