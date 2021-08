Zwingenberger Feuerwehr musste über steile Stufen´hinauf ins Ziel

Zwingenberg. „Übung macht den Meister“, behauptet der Volksmund – und da ist etwas Wahres dran, wie man gerade in Zeiten der Corona-Krise feststellen muss: Nicht nur Piloten fehlt nach Monaten, in denen sie Pandemie-bedingt am Boden bleiben mussten, mittlerweile die Routine, auch viele andere Profis – haupt- wie ehrenamtliche – müssen erst nach und nach wieder zur alten Form zurückfinden.

Davon betroffen sind auch die Retter der lokalen Feuerwehren, deren Einsatzabteilungen zwar zu Notfällen ausrücken, die sich aber über einen langen Zeitraum hinweg nicht zu ihren regelmäßigen Ausbildungsabenden und Übungen treffen durften.

Da geht es der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg nicht anders, die sich nun erstmals wieder zu einer Atemschutzausbildung getroffen hat. Und da die sonst für den praktischen Teil genutzte Atemschutzstrecke in Bürstadt Corona-bedingt nach wie vor noch nicht zur Verfügung steht, hat Zwingenbergs stellvertretender Wehrführer Karl-Heinz Zecher gemeinsam mit seinem Rodauer Feuerwehrkameraden und Kreisbrandmeister Volker Steiger eine eigene Strecke konzipiert:

Der Treppenaufgang, der von der Straße Wetzbach hinauf zur Straße am Malchen führt, musste von den Atemschutzgeräteträgern bewältigt werden. „Wir haben versucht, den Kameraden eine Aufgabe zu stellen, die dem Schwierigkeitsgrad der Bürstädter Atemschutzstrecke möglichst nahe kommt“, so Zecher: „Einmal im Jahr müssen unsere Atemschutzgeräteträger auf die Strecke in Bürstadt – in diesem Jahr mussten sie die Stufen der Treppenanlage komplett ausgerüstet hinauflaufen und oben angelangt unter dem Treppengeländer hindurchkriechen.“

Zwei Schaummittelbehälter tragend ging es dann für die Übungsteilnehmer von dort aus 150 Meter weiter. Und anschließend – ohne die Behälter – noch einmal 200 Meter voran. Ziel war das private Anwesen von Feuerwehrkamerad Helmut Trautmann am Malchen, vor dessen Erreichen die Bewältigung weiterer Treppenstufen stand. Zecher: „Danach waren alle bedient – aber jeder hat das gesteckte Ziel erreicht.“

Diese Ausbildungsalternative für die örtlichen Atemschutzgeräteträger soll nun alle zwei Monate angeboten werden. Überdies beginnt man auch wieder mit den klassischen Ausbildungs- und Übungsabenden, allerdings in Kleingruppen und nicht mehr nur am (wöchentlichen) Standardtermin freitags, sondern alle zwei Wochen auch mittwochs, donnerstags und samstags.

Die Zahl der Einsätze hielt sich übrigens in den vergangenen Wochen in Grenzen – Mitte Juli musste die Wehr allerdings zu einem etwas skurrilen Notfall ausrücken: Ein Mann, der seine Mutter vermisste, hatte die Retter alarmiert, dann aber die Tür der Wohnung eingetreten.

Zecher: „Die Tür war Schrott und die Mutter kam fünf Minuten später vom Einkaufen zurück – und war begeistert…“ red

