Der „bunte Wurm“, der sich da am Kerwe-Sonntag, 21. August, durchs älteste Bergstraßenstädtchen schlängeln soll, ist ein ganz besonderer: Da der Verein zur Erhaltung der Zwingenberger Traditionskerb auch in den beiden vergangenen Corona-Jahren zumindest einen Mini-Kerweumzug auf die Strecke geschickt hat und es daher zu keinen Unterbrechungen in der Kerweumzugs-Tradition gekommen ist, handelt

...