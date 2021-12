„Das Beste kommt zum Schluss“, so lautet der Titel einer (übrigens äußerst sehenswerten) Tragikomödie mit Jack Nicholson und Morgan Freeman in den Hauptrollen – am Donnerstagabend stellte Rathauschef Holger Habich „das Beste“ gleich an den Anfang seiner kurzen Erläuterung zum Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2022: „Er ist ausgeglichen!“ Wenngleich die „schwarze Null“ – das ordentliche

...