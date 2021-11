Zwingenberger CVJM-Fußballer feiern Turnier-Erfolg

Zwingenberg. Nach einem Jahr Pause machte sich die Sportgruppe des Christlichen Vereins Junger Menschen, CVJM Zwingenberg, kürzlich wieder auf den Weg zum Christen-Hallen-Master-Turnier in Gummersbach. Das acht Spieler starke Team bezog Quartier in der Jugendherberge Wiehl, um am Vorabend eine letzte Einheit in einer Sporthalle in Oberwiehl zu haben und sich auf den Wettbewerb vorzubereiten.

Das Turnier, das traditionell vom CVJM Bernberg ausgerichtet wird, fand nach den 3 G-Regeln statt; die Teilnehmer mussten also nachweislich gegen Corona geimpft, von Covid-19 genesen oder als gesund getestet sein. Der Tag begann mit einer Andacht seitens des Veranstalters. Mit dem ersten Spiel gegen „Hombres de Fe“ erwischten die Zwingenberger einen leichten Gegner und konnten nach anfänglichen Schwierigkeiten dank der von Nik Seewald geschossenen fünf Tore einen klaren 5:0-Sieg erreichen. Im nächsten Spiel stand man dem Team von „K.F.O“ gegenüber, das die Zwingenberger mit 3:0 aufgrund der Tore von Marian Derfuß, Nik Seewald und einem Eigentor der Gegner für sich entscheiden konnten.

Im letzten Vorrundenspiel gegen die Freie Evangelische Gemeinde Gummersbach reichte dem Team ein Unentschieden für das Finale. Durch ein schönes Tor von Nik Seewald und einer guten Abwehr mit Torwart Nils Rosemann konnten die Zwingenberger das Spiel mit 1:0 gewinnen. Im Finale traf man erneut auf die Mannschaft der Stadt Gummersbach, die den Zwingenbergern in allen Belangen überlegen war, so dass man sich klar mit 0:4 geschlagen geben musste. Dennoch erreichte das CVJM-Team einen tollen zweiten Platz – und das mit einem zuletzt minierten Kader, der eine tolle Mannschaftsleistung zeigte und sich schon auf das nächste Jahr in Gummersbach freut. Am Hallenturnier haben Nils und Lukas Rosemann, Nik Seewald, Nicolas Jacob, Daniel Ranke, Sercan Ülker, Marian Derfuß und Bodo Keil teilgenommen. Wer Interesse hat, der kann sich gerne der Sportgruppe des CVJM Zwingenberg anschließen. Sie trifft sich immer freitags ab 21.15 Uhr in der Melibokushalle. red