Zwingenberger Cittaslow-Netzwerker treffen sich

Zwingenberg. Die Stadt Zwingenberg weist auf das erste Treffen des Citta-slow-Netzwerks im neuen Jahr hin, das am kommenden Mittwoch, 18. Januar, ab 18.30 Uhr im Goethezimmer des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6) stattfindet. Bürgermeister Holger Habich wendet sich mit der Einladung sowohl an diejenigen, die bereits regelmäßig an den Netzwerktreffen teilnehmen, als auch an neue Interessenten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadt Zwingenberg ist vor einigen Jahren dem internationalen Netzwerk „lebenswerter Städte“ beigetreten und die besagten Treffen dienen dem Austausch über die laufenden lokale Projekte und über neue Projektideen. Auf der Agenda stehen dieses Mal – nach einem Bericht aus den nationalen und internationalen Cittaslow-Gremien – das Buchprojekt „Rezepte für ein gesundes Leben“, der Stadtwein 2023, der naturkundliche Lehrpfad „Blüten, Stein und Wein“, ein Kunstprojekt in einem Weinberg, der Tag der offenen Gärten sowie der Vorschlag der Zwingenberger Künstlerin Ulrike Fried-Heufel für „fünf Orte der Kontemplation“.

In seiner Einladung weist Rathauschef Habich auch auf die weiteren Netzwerktreffen im Jahreslauf hin. Sie finden jeweils dienstags ab 18 Uhr im „Bunten Löwen“ statt und sind auf den 4. April, 18. Juli und 24. Oktober terminiert. red