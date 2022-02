Zwingenberger Bücherei bietet kostenlosen Zugang zu Lernplattformen an

Zwingenberg. Ab sofort bietet die Zwingenberger Stadtbücherei ihren Kunden einen kostenfreien Zugang zur Online-Lernplattform „Sofatutor“ und dem Vokabeltrainer „phase6“ an. Wie es in einer Pressemitteilung der kommunalen Bibliothek heißt, wird dafür lediglich ein gültiger Leseausweis benötigt. Erläuternd schreibt das Bücherei-Team:

„Die beiden Online-Lernplattforen sind in Zeiten der Corona-Krise gefragter denn je, bieten sie Familien doch zusätzliche Unterstützung für Kinder und Jugendliche während der Pandemie. ,Sofatutor’ motiviert durch animierte Kurzvideos sowie Übungen und deckt die Fächer der Jahrgangsstufen 1 bis 13 ab.

,phase6’ wiederum beinhaltet Vokabelsammlungen in 18 Sprachen zu allen gängigen Kurs- und Schulbüchern.“

Weitere Informationen erhalten Interessierte vor Ort in der Stadtbücherei oder online im WebOpac, also dem Online-Katalog sämtlicher Medien (112 529 Stück), die die Zwingenberger Bibliothek bereithält. Den entsprechenden Zugang findet man auf der Webseite der Stadt Zwingenberg (www.zwingenberg.de) in der Rubrik „Familie und Bildung“, Unterrubrik „Bücherei“.

Die beiden Angebote werden aus der Förderung „Digitales Hessen 2021“ finanziert und über die Hessische Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken vermittelt.

Die Stadtbücherei Zwingenberg befindet sich im Alten Rathaus (Marktplatz 1) und ist per Telefon: 06251/788292 sowie per E-Mail: buecherei@zwingenberg.de erreichbar. Die Öffnungszeiten im Überblick – Dienstag: 15 bis 19 Uhr, Mittwoch: 10 bis 12 Uhr, Donnerstag: 15 bis 19 Uhr, Freitag: 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, an jedem ersten Samstag im Monat: 10 bis 12 Uhr. Zutritt nach der 3 G-Regel. red

