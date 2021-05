Zwingenberger bei Sturz vom Rad schwer im Gesicht verletzt

Alsbach. Ein 63-jähriger Zwingenberger ist am Sonntag mit seinem Fahrrad schwer verunglückt. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, befuhr der Mann gegen 13.30 Uhr mit seinem Rad, das zu einem E-Bike ohne Versicherungskennzeichen umgebaut worden war, die Straße die zum Alsbacher Schloss führt, bergab. Nach ersten Ermittlungen der Polizeistation Pfungstadt stürzte der Mann in einer Kurve ohne Fremdeinwirkung von seinem Fahrrad und erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen im Gesicht. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde der Zwingenberger zur weiteren Behandlungen per Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. ots

